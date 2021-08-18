Польский форвард побил свой же рекорд по результативной серии.
Роберт Левандовски, Getty Images
18 августа 2021, 07:59
Вчера, 17 августа, Бавария обыграла дортмундскую Боруссию (3:1) в матче за Суперкубок Германии и стала обладателем трофея в девятый раз в своей истории.
В этом противостоянии результативным ударом отметился нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски.
Читайте также: Герд Мюллер — полет Бомбардировщика
По информации OptaFranz, 32-летний поляк забил в 14-м матче подряд, побив свой личный рекорд. До абсолютного рекорда ему осталось два матча.
Единственным человеком в немецком футболе, чья голевая серия длилась дольше, является легендарный форвард Герд Мюллер, который скончался накануне встречи за Суперкубок Германии. Его результативная серия длилась 16 матчей в период с 1969 по 1970 год.