Германия

Польский форвард побил свой же рекорд по результативной серии.

Вчера, 17 августа, Бавария обыграла дортмундскую Боруссию (3:1) в матче за Суперкубок Германии и стала обладателем трофея в девятый раз в своей истории.

В этом противостоянии результативным ударом отметился нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

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По информации OptaFranz, 32-летний поляк забил в 14-м матче подряд, побив свой личный рекорд. До абсолютного рекорда ему осталось два матча.

Единственным человеком в немецком футболе, чья голевая серия длилась дольше, является легендарный форвард Герд Мюллер, который скончался накануне встречи за Суперкубок Германии. Его результативная серия длилась 16 матчей в период с 1969 по 1970 год.