ЧМ-2022. Отбор
Квалификационная встреча не будет перенесена.
Йоахим Лев, getty images
25 марта 2021, 15:30
Поединок квалификации ЧМ-2022 между Германией и Исландией состоится, несмотря на случай заболевания на коронавирус в команде хозяев.
Положительный тест оказался немецкого полузащитника Йонаса Хофманна.
По информации Sport1, представитель немецкого футбольного союза Йенс Гриттнер после консультации с департаментом здравоохранения Дюссельдорфа сообщил, что коронавирус у хавбека не помешает проведению матча.
"Матч точно будет сыгран", – сказал функционер.
Поединок Германия — Исландия состоится сегодня, 25-го марта. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.
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