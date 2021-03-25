ЧМ-2022. Отбор

Квалификационная встреча не будет перенесена.

Поединок квалификации ЧМ-2022 между Германией и Исландией состоится, несмотря на случай заболевания на коронавирус в команде хозяев.

Положительный тест оказался немецкого полузащитника Йонаса Хофманна.

По информации Sport1, представитель немецкого футбольного союза Йенс Гриттнер после консультации с департаментом здравоохранения Дюссельдорфа сообщил, что коронавирус у хавбека не помешает проведению матча.

"Матч точно будет сыгран", – сказал функционер.

Поединок Германия — Исландия состоится сегодня, 25-го марта. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

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