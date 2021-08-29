Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Аугсбург - Байер, Getty Images
29 августа 2021, 13:20
В поединке третьего тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях уверенно разобрался с Аугсбургом (4:1).
В составе "аптекарей" точными ударами отметились Шик и Вирц, а еще два мяча записаны как автоголы, записанные на счет Ягу и Нидерленхнера. В составе хозяев единственный гол забил Нидерлехнер.
Обзор матча:
Аугсбург — Байер 1:4
Голы: Нидерлехнер, 30 — Ягу (АГ), 3, Нидерлехнер (АГ), 14, Шик, 75, Вирц, 81