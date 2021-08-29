В поединке третьего тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях уверенно разобрался с Аугсбургом (4:1).

В составе "аптекарей" точными ударами отметились Шик и Вирц, а еще два мяча записаны как автоголы, записанные на счет Ягу и Нидерленхнера. В составе хозяев единственный гол забил Нидерлехнер.

Обзор матча:

Аугсбург — Байер 1:4
ГолыНидерлехнер, 30 — Ягу (АГ), 3, Нидерлехнер (АГ), 14, Шик, 75, Вирц, 81