Германия

Марин Понграчич сменил клуб на правах аренды.

Защитник Вольфсбурга и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит свою карьеру в дортмундской Боруссии. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".

Арендное соглашение с 23-летним хорватом рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист приступит к тренировкам в составе "шмелей" уже сегодня, 31 августа.

В прошедшем сезоне Понграчич провел десять поединков в немецкой Бундеслиге.

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