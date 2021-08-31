Марин Понграчич сменил клуб на правах аренды.
Марин Понграчич, ФК Боруссия Д
31 августа 2021, 16:18
Защитник Вольфсбурга и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит свою карьеру в дортмундской Боруссии. Об этом сообщает пресс-служба "шмелей".
Арендное соглашение с 23-летним хорватом рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист приступит к тренировкам в составе "шмелей" уже сегодня, 31 августа.
В прошедшем сезоне Понграчич провел десять поединков в немецкой Бундеслиге.
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