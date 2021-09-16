Голеадор "шмелей" продолжает покорять немецкий футбол.
Эрлинг Холанд, bundesliga.com
16 сентября 2021, 22:59
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба немецкого чемпионата.
В последнем месяце лета 21-летний норвежец забил три гола и отдал три результативные передачи в трех поединках чемпионата Германии, а "шмели" одержали две победы и один раз проиграли.
После четырех туров дортмундская Боруссия набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.