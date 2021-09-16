Германия

Голеадор "шмелей" продолжает покорять немецкий футбол.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам августа. Об этом сообщает пресс-служба немецкого чемпионата.

В последнем месяце лета 21-летний норвежец забил три гола и отдал три результативные передачи в трех поединках чемпионата Германии, а "шмели" одержали две победы и один раз проиграли.

После четырех туров дортмундская Боруссия набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии.