ЧМ-2022. Отбор
Форвард сборной Норвегии и Боруссии Д считает, что способен на большее.
Эрлинг Холанд, Getty Images
08 сентября 2021, 15:16
После хет-трика в ворота сборной Гибралтара в отборочном матче ЧМ-2022 Эрлинг Холанд критически оценил свои бомбардирские достижения.
"Я слишком мало забиваю, – сказал норвежец. – Мне кажется, я должен забивать больше, чем сыграл матчей".
В составе национальной сборной Норвегии 21-летний форвард провел 15 матчей и забил 12 мячей.
На клубном уровне Холанд выступал за Брюне (16 матчей во всех туринрах, 0 голов), Мольде (50, 20), РБ Зальцбург (27, 29) и Боруссию Д (64, 63).