ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Норвегии и Боруссии Д считает, что способен на большее.

После хет-трика в ворота сборной Гибралтара в отборочном матче ЧМ-2022 Эрлинг Холанд критически оценил свои бомбардирские достижения.

"Я слишком мало забиваю, – сказал норвежец. – Мне кажется, я должен забивать больше, чем сыграл матчей".

В составе национальной сборной Норвегии 21-летний форвард провел 15 матчей и забил 12 мячей.

На клубном уровне Холанд выступал за Брюне (16 матчей во всех туринрах, 0 голов), Мольде (50, 20), РБ Зальцбург (27, 29) и Боруссию Д (64, 63).