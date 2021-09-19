Германия

Состоялся очередной поединок пятого тура немецкой Бундеслиги.

В матче пятого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях одержал победу над Штутгартом со счетом 3:1.

Уже на второй минуте Роберт Андрих открыл счет в матче и вывел гостей вперед. Спустя 17 минут Патрик Шик удвоил преимущество "аптекарей".

На 30-й минуте все тот же Андрих получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Через восемь минут "швабы" сократили отставание в счете благодаря голу в исполнении Ореля Мангаля. Однако последнее слово было за Байером, где на 70-й минуте Флориан Вирц укрепил преимущество гостей.

После пяти игр у Байера 10 набранных очков и третье место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Штутгарта четыре балла и 14-я строчка.

Штутгарт — Байер 1:3

Голы: Мангаля, 38 — Андрих, 2, Шик, 19, Вирц, 70.

Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Ито (Штенцель, 60), Кемпф — Массимо (Климович, 71), Каразор (Клемент, 71), Эндо, Соса — Мангаля (Аль-Гаддиуи, 60), Кулибали (Беяз, 83), Мармош.

Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Баккер — Андрих, Арангис — Беллараби (Демирбай, 39), Вирц (Амири, 86), Диаби (Адли, 86) — Шик (Хинкалье, 51).

Предупреждения: Каразор, Кулибали — Фримпонг, Баккер, Арангис.

Удаление: Андрих, 30 (прямая красная карточка)