Состоялся очередной поединок пятого тура немецкой Бундеслиги.
Штутгарт - Байер, Getty Images
19 сентября 2021, 18:36
В матче пятого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер в гостях одержал победу над Штутгартом со счетом 3:1.
Уже на второй минуте Роберт Андрих открыл счет в матче и вывел гостей вперед. Спустя 17 минут Патрик Шик удвоил преимущество "аптекарей".
На 30-й минуте все тот же Андрих получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Через восемь минут "швабы" сократили отставание в счете благодаря голу в исполнении Ореля Мангаля. Однако последнее слово было за Байером, где на 70-й минуте Флориан Вирц укрепил преимущество гостей.
После пяти игр у Байера 10 набранных очков и третье место в турнирной таблице Бундеслиги, а у Штутгарта четыре балла и 14-я строчка.
Штутгарт — Байер 1:3
Голы: Мангаля, 38 — Андрих, 2, Шик, 19, Вирц, 70.
Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Ито (Штенцель, 60), Кемпф — Массимо (Климович, 71), Каразор (Клемент, 71), Эндо, Соса — Мангаля (Аль-Гаддиуи, 60), Кулибали (Беяз, 83), Мармош.
Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Баккер — Андрих, Арангис — Беллараби (Демирбай, 39), Вирц (Амири, 86), Диаби (Адли, 86) — Шик (Хинкалье, 51).
Предупреждения: Каразор, Кулибали — Фримпонг, Баккер, Арангис.
Удаление: Андрих, 30 (прямая красная карточка)