Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург на своем поле расписал мировую и поделил очки с приехавшим в гости Айнтрахтом (1:1).

На гол гостей в исполнении Ламмерса в концовке первого тайма, хозяева ответили точным ударом Вегхорста в середине второй половины матча.

Обзор матча:

Вольфсбург — Айнтрахт Ф 1:1

Голы: Вегхорст, 71 — Ламмерс, 38

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Борнаув, Лакруа, Герхардт (Руссийон, 86) — Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Нмеча, 46) — Вегхорст, Вальдшмидт (Баку, 72), Лукебакио.

Айнтрахт Ф: Трапп — да Кошта, Хинтереггер, Ндика, Дурм, Костич (Линдстрем, 72) — Соу (Хрустич, 83), Камада (Ильзанкер, 82), Якич — Борре, Ламмерс (Хеуге, 72).

Предупреждения: Вальдшмидт, Гилавоги — да Кошта, Соу, Якич, Дурм, Хинтереггер