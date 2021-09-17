Лига Европы

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы немецкий Айнтрахт на своем поле поделил очки с приехавшим в гости турецким Фенербахче (1:1).

"Канарейки" открыли счет на десятой минуте матча, когда результативным ударом отметился Озил. Однако уже в концовке первого тайма Ламмерс сравнял цифры на табло.

Обзор матча:

Айнтрахт Ф — Фенербахче 1:1

Голы: Ламмерс, 41 — Озил, 10.

Айнтрахт Ф: Трапп — Да Коста, Ндика, Хинтерреггер, Дурм — Камада, Сов, Якич, Костич — Борре (Хауге, 72), Ламмерс.

Фенербахче: Байиндир — Азиз, Ким, Саллаи — Самуэль, Йандаш (Мейер, 77), Луис Густаво, Кадиоглу (Гюмюшкайя, 77 — Озил (Пелкас, 76), Росси, Валенсия (Бериша, 76).

Предупреждения: Якич — Луис Густаво, Самуэль, Мейер, Озер.

На 90+2-й минуте Пелкас не реализовал пенальти.