Германия

Поляк стал вторым лауреатом этой награды из чемпионата Германии.

Роберту Левандовски вручили Золотую бутсу лучшего бомбардира европейских чемпионатов — с гордостью объявил официальный сайт Баварии.

В сезоне-2020/21 Левандовски забил 41 мяч и стал вторым игроком их Бундеслиги в истории, выигравшим эту награду после Герда Мюллера (в 1970-м и 1972 годах).

"Я очень рад этой награде, – сказал форвард. – И хочу поблагодарить всю семью Баварии, без которой я бы не достиг этой вершины. Я посвящаю эту всем тем, кто стоит сегодня рядом со мной. Мы достигли этого, как одна команда".

В нынешнем сезоне после пяти туров гонку бомбардиров в Бундеслиге возглавляют Левандовски и Эрлинг Холанд, у которых по 7 мячей.