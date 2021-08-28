Германия

Состоялся заключительный матч игрового дня в Германии.

В поединке третьего тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле уверенно обыграла берлинскую Герту со счетом 5:0.

В составе команды Юлиана Нагельсманна результативными ударами отметились Томас Мюллер и Джамал Мусиала, а главный бомбардир клуба Роберт Левандовски оформил хет-трик.

После трех туров Бавария набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице, а у Герты пока ноль баллов после трех поражений кряду.

Бавария — Герта 5:0

Голы: Мюллер, 6, Левандовски, 36, 70, 84, Мусиала, 49.

Бавария: Нойер — Дэвис, Зюле, Упамекано (Куасси, 46), Станишич (Сарр, 81) — Горецка, Киммих — Гнабри (Коман, 67), Мусиала (Сане, 61), Мюллер (Чупо-Мотинг, 81) — Левандовски.

Герта: Шволов — Миттельштедт, Штарк, Боята, Зеефейк (Клюнтер, 60) — Аскасибар, Сердар (Дарида, 79) — Тусар, Йоветич (Дилросун, 20), Лукебакио (Бельдофил, 60) — Зельке (Рихтер, 60).