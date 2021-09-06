ЧМ-2022. Отбор

Впереди польского форварда два венгра и португалец.

Сборная Польши в матче отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.

В этом противостоянии дубль оформил главный бомбардир сборной Польши Роберт Левандовски, для которого это были 71-й и 72-й голы в составе национальной команды.

По информации MisterChip, 33-летний поляк вышел на четвертое место по количеству голов за европейские сборные, обойдя Мирослава Клозе из Германии, на счету которого 71 гол.

Впереди Левандовски в списке лучших бомбардиров два венгра — Шандор Кошич (75 голов) и Ференц Пушкаш (84). Первое место занимает Криштиану Роналду из Португалии, на счету которого 111 голов.

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