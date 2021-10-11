Французский хавбек сможет вернуться на поле после международной паузы.
Bild
11 октября 2021, 22:37
Полузащитник мюнхенской Баварии Корентен Толиссо возобновил тренировки в общей группе немецкой команды. Об этом сообщает Bild.
Напомним, 27-летний француз пропустил месяц из-за повреждения икроножной мышцы.
По информации источника, ни во время, ни после занятия у Толиссо не возникло никаких проблем с физической формой.
В нынешнем сезоне Толиссо провел четыре матча, в которых забил один гол.
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