Германия

Травма норвежского нападающего может оказаться более серьезной.

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд получил повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов против Аякса.

Как сообщает Bild со ссылкой на друга семьи, норвежский футболист может больше не сыграть в этом году.

В текущей кампании Эрлинг Холанд провел 10 поединков, в которых забил 13 голов и отдал четыре ассиста.

Напомним, что нападающий заинтересовал Пари Сен-Жермен, который готов платить футболисту порядка 40 миллионов евро в год.