Травма норвежского нападающего может оказаться более серьезной.
Эрлинг Холанд, getty images
25 октября 2021, 18:58
Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд получил повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов против Аякса.
Как сообщает Bild со ссылкой на друга семьи, норвежский футболист может больше не сыграть в этом году.
В текущей кампании Эрлинг Холанд провел 10 поединков, в которых забил 13 голов и отдал четыре ассиста.
Напомним, что нападающий заинтересовал Пари Сен-Жермен, который готов платить футболисту порядка 40 миллионов евро в год.