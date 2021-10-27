Германия

Мюнхенский клуб выразил поддержку своему футболисту.

Полузащитник мюнхенской Баварии Йосуа Киммих активно борется с коронавирусом и его последствиями, однако сам футболист на данный момент отказывается от вакцинации — немец ожидает более достоверных данных относительно долгосрочности вакцины и возможных побочных эффектов.

На фоне этой информации, различные немецкие СМИ выступили с осуждением Киммиха, в том числе призывая его быть примером для окружающих, ведь он — публичное лицо.

Тем не менее, мюнхенская Бавария выступила со словами поддержки в адрес своего футболиста заявив, что вакцинация — это добровольное решение каждого отдельного человека.

"Важно отметить, что мы лишь можем посоветовать пройти курс вакцинации. Нужно уважать тот факт, что другие могут иметь отличающееся от нашего мнение", — заявил генеральный директор Баварии Оливер Кан.

Вторит Кану и президент Баварии Герберт Хайнер: "Бавария поддерживает вакцинацию, но у нас нет никаких обязательств в этом отношении. В конце концов, это индивидуальное решение", — приводит слова немецких функционеров ESPN.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался на тему отказа от вакцины со стороны футболистов.