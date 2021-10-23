Германия

Футболист ждет более достоверных данных относительно побочных эффектов вакцины.

Накануне матча Лиги чемпионов между Баварией и Спортингом (5:0) наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на Covid-19, хотя прежде специалист прошел курс вакцинации.

В составе Баварии по-прежнему остаются невакцинированы 5 футболистов, среди которых — Йосуа Киммих.

По информации Bild, футболист активно борется с коронавирусом и выделяет деньги не только на преодоление его последствий, но и на разработку вакцины, а также вакцинацию обычного населения.

Киммих совместно с Горецкой сделали крупное пожертвование на глобальную кампанию ЮНИСЕФ по вакцинации от коронавируса – на инициативу COVAX оба игрока выделили по 500 тысяч евро.

При этом сам Киммих отказывается от прививки, потому что хочет дождаться долгосрочных исследований возможных последствий вакцинации. Сам футболист отказался как либо комментировать эту информацию.