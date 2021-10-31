Германия

Скандал вокруг немецкого хавбека вышел за пределы футбольной общественности.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировала решение футболиста Баварии Йосуа Киммиха не прививаться от коронавируса. Футболист сомневается в ее долгосрочных последствиях.

Данное решение футболиста получило широкую огласку в связи с его открытой поддержкой фондов борьбы с коронавирусом. Факт отказа Киммиха от вакцинации на данном этапе прокомментировала Ангела Меркель.

"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", — приводит слова "Железной леди" Sport1.

Ранее Бавария выразила поддержку своему футболисту, заявив о том, что решение вакцинироваться должно быть добровольным.