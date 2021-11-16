Германия

Никлас Зюле все еще находится на карантине с легкими симптомами.

Несколько футболистов мюнхенской Баварии — Йосуа Киммих, Серж Гнабри и Джамал Мусиала вылечились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Все трое игроков сдали отрицательные тесты на коронавирус и двое из них уже приступили к тренировкам. Киммих пропустил тренировочное занятие из-за личных обстоятельств.

В то же время защитник Никлас Зюле все еще находится на карантине.

Ближайший матч Бавария проведет против Аугсбурга в Бундеслиге. Игра состоится в пятницу, 19 ноября, в 21:30 по киевскому времени.

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