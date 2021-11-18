Германия

Немецкий защитник хочет улучшенный контракт и рассматривает уход.

Бавария продолжает работу над подписанием нового соглашения с своим центральным защитником Никласом Зюле.

Как сообщает журналист Bild, Бавария сделала улучшенное предложение в размере 10 миллионов евро в год. Ранее футболист получал восемь миллионов евро.

Однако по информации Kicker, немецкий защитник хочет еще лучшие условия и рассматривает уход из Баварии. Им интересуется Ньюкасл.

Отметим, что действующее соглашение между игроком и Баварией истекает летом 2022 года.

Напомним, что ранее Бавария не стремилась продлевать контракт с Зюле, но приняла такое решение из-за невозможности найти ему подходящую замену.