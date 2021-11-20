Германия

Наставник мюнхенцев прокомментировал неожиданную осечку.

Двенадцатый тур немецкой Бундеслиги начался с сенсационного исхода баварского дерби, в рамках которого Аугсбург нанес поражение действующему чемпиону страны — мюнхенской Баварии (2:1).

Аугсбург — Бавария 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красной машины" Юлиан Нагельсманн остался разочарован выступлением своих подопечных, о чем и рассказал во время своего послематчевого общения с журналистами.

"В этом сезоне все голы мы пропускаем совершенно одинаково. Небрежное поведение в обороне приводит к подобным последствиям. Как таковых, у наших соперников не было голевых моментов, однако они сумели поразить наши ворота дважды.

По всей видимости, если мы не забиваем пять голов, то проигрываем. Это же имело место быть и в игре против Айнтрахта (1:2 — ред.).

Если в атаке дела обстоят не в порядке, то нам надо играть с большей ответственностью позади. Ключевой момент именно в этой игре — мы слишком мало били по воротам соперников.

Казалось бы, накануне игры мы проговаривали все эти моменты, но в итоге я увидел голы, аналогичные трем из пяти пропущенных от Гладбаха в Кубке Германии.

Именно поэтому сегодня, впервые за мое время работы во главе Баварии, я по-настоящему зол на свою команду. Мы должны работать намного лучше, если хотим добиваться каких-то результатов. В профессиональном футболе за подобные ошибки наказывают слишком легко", — заключил немецкий специалист.

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет домашний матч против Арминии.