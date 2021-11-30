Германия

Херберт Хайнер прокомментировал вручение Золотого мяча, который достался Лионелю Месси.

Президент мюнхенской Баварии Херберт Хайнер прокомментировал итоги церемонии вручения Золотого мяча, который был вручен нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси.

"Бавария поздравляет Месси с получением Золотого мяча. Однако мы гордимся Робертом Левандовски, потому что он заслуживал того, чтобы стать четвертым игроком в истории клуба, который выиграл этот трофей, после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карл-Хайнца Румменигге.

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Роберт — один из величайших игроков Баварии и мирового футбола. Тот факт, что он был признан лучшим нападающим года, вполне заслужен, учитывая количество его голов за последние два года", — приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Напомним, вчера 34-летний аргентинец Лионель Месси завоевал свой седьмой Золотой мяч.