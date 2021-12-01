Главный редактор издания прокомментировал волну возмущения после присуждения награды Месси.
паскаль ферре, new.in-24.com
01 декабря 2021, 16:44
Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал заявление Лионеля Месси на церемонии награждения Золотого мяча-2021 о том, что в прошлом году Левандовски должен был стать триумфатором награды.
"Месси красиво и умно говорит, но давайте не принимать поспешных решений. Мы можем подумать над тем, чтобы сделать церемонию награждения за 2020 год. Давайте уважать историю Золотого мяча, которая построена на выборе.
В прошлом году не было голосования, поэтому мы не можем быть уверенны наверняка в победе Левандовски. Но не скрою, у него были бы отличные шансы на победу", — приводит слова Ферре Watson.
Ранее Криштиану Роналду обвинил Паскаля Ферре во лжи.