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Главный редактор издания прокомментировал волну возмущения после присуждения награды Месси.

Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал заявление Лионеля Месси на церемонии награждения Золотого мяча-2021 о том, что в прошлом году Левандовски должен был стать триумфатором награды.

"Месси красиво и умно говорит, но давайте не принимать поспешных решений. Мы можем подумать над тем, чтобы сделать церемонию награждения за 2020 год. Давайте уважать историю Золотого мяча, которая построена на выборе.

В прошлом году не было голосования, поэтому мы не можем быть уверенны наверняка в победе Левандовски. Но не скрою, у него были бы отличные шансы на победу", — приводит слова Ферре Watson.

Ранее Криштиану Роналду обвинил Паскаля Ферре во лжи.