Германия

Футболист может понести наказание за свои слова.

В рамках четырнадцатого тура немецкой Бундеслиги Бавария в скандальном матче обыграла Боруссию Д (3:2).

Атакующий полузащитник "шмелей" Джуд Беллингэм довольно резко высказался в адрес главного арбитра встречи Феликса Цвайера, обвинив его в предвзятости.

"Чего вы ожидали от судьи, в биографии которого есть договорной матч?", — сказал после матча англичанин.

В результате этого высказывания, немецкая полиция приняла решение расследовать слова. Дело передали в прокуратуру, которая должна принять решение, нарушил ли уголовное право Германии Беллингэм своими словами. Об этом сообщает немецкое отделение Sky.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Боруссия Д — Бавария.