Германия

Итальянский функционер поделился мнением о своем клиенте.

Футбольный агент Мино Райола прокомментировал ситуацию относительно нападающего Эрлинга Холанда, которого связывают с возможным уходом из дортмундской Боруссии.

"У нас есть четкие представления, куда должен перейти Эрлинг, и, конечно, мы смотрим на то, что может предложить трансферный рынок. Я был бы плохим советником, если бы не смотрел. Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрл. Рынок на нас не влияет, мы это знаем.

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Возможно, спортивные директора меня ненавидят. Сам я ни к кому не отношусь с ненавистью. Я просто делаю свою работу. Я люблю переходить границы", – рассказал Райола в комментарии Sport1.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 поединков в футболке "шмелей", забив 17 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д готова удвоить зарплату Холанду, чтобы удержать его в клубе.