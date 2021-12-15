Германия

Наставник Баварии удивил очередным признанием.

Мюнхенская Бавария в рамках шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги в гостевом поединке не оставила шансов Штутгарту (5:0).

Штутгарт — Бавария 0:5 Видео голов и обзор матча

По завершении игры, главный тренер "Красной машины" Юлиан Нагельсманн рассказал о своих впечатлениях от игры его команды в этот вечер, однако не стал на этом ограничиваться, поведав присутствующим журналистам интимные подробности празднования очередного успеха вместе с командой.

"Мы приехали из Мюнхена в Штутгарт на автобусе, так как расстояние между городами всего в 2,5-3 часа езды, поэтому обратно будем возвращаться тем же путем. Единственная проблема — не смогу отпраздновать с бутылочкой пива в дороге.

Понимаете, у меня слишком слабый мочевой пузырь для того, чтобы вытерпеть такой путь даже после одной выпитой бутылки.

Наши водители — молодцы, всегда стараются держать автобус прямо, но я просто ненавижу ходить в туалет в автобусе. Максимум, что смогу себе позволить, это взять пиво в Адельцхаузене — это около 40 км до Мюнхена", — в шутку заявил наставник.

Стоит отметить, что это далеко не первое выступление перед прессой для данного специалиста за последнее время.

Когда Бавария разгромила дома киевское Динамо (5:0), Нагельсманн после игры достаточно интересным образом объяснил журналистам тот факт, что на скамейке запасных после перерыва он появился немногим раньше, чем команда вернулась на поле.

"Наверное, в перерыве я очень быстро разговаривал. Впрочем, мне также не пришлось бегать в туалет по-маленькому за эти 15 минут. Именно это позволило мне сэкономить 35 секунд, которые, как я засекал, нужны мне для этого дела".

Поскольку Бавария одержала в этом сезоне уже 18 победу в 21 матче под руководством Юлиана, то можно сказать, что его своеобразный подход к тайм-менеджменту работает.