Германия

Немецкий специалист поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над Штутгартом (5:0) в матче 16-го тура Бундеслиги.

"Мы были невероятно хороши во втором тайме. Забили три гола сразу после того, как выигрывали мяч.

Я редко хвалю отдельных игроков перед командой, но сегодня Марк Рока заслужил это. Выйти на поле в этом матче и показать такую игру – как он боролся, как полностью выкладывался, он сильно повлиял на итоговый результат. Я любою таких игроков, которые совершенно не эгоистичны.

У нас был сложный матч в субботу, сегодня, а теперь – и в пятницу, где мы также хотим заработать три очка", – рассказал Нагельсманн в комментарии официальному сайту клуба.

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