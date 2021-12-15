Германия

Норвежец удивляет все сильнее и сильнее.

В рамках 16 тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия дома разгромила аутсайдера чемпионата Гройтр Фюрт со счетом 3:0.

Два мяча на свой счет записал норвежский форвард "шмелей" Эрлинг Холанд.

Сначала он забил на 33 минуте первого тайма, реализовав 11-метровый удар. После Холанд отметился с игры на 82 минуте поединка.

Эти голы стали для него 29 и 30 за 2021 календарный год. Таким образом он побил рекорд клуба по голам за один год.

Также отметим, что в текущем сезоне на счету Холанда 13 голов в девяти матчах. Он пропустил часть времени из-за травмы и занимает третье место в таблице бомбардиров Бундеслиги.

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