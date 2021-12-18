Германия

Наставник Баварии прокомментировал победу над Вольфсбургом.

В рамках заключительного тура первого круга немецкой Бундеслиги сезона-2021/22 мюнхенская Бавария на своем поле одержала крупную победу над Вольфсбургом (4:0).

Бавария — Вольфсбург 4:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "Красной машины" Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление своих подопечных в отчетной встрече.

"Я остался удовлетворен той игрой, которую удалось показать моей команде. В последнее время нам пришлось сыграть достаточно много поединков, поэтому в середине первого тайма мы выглядели немного скомкано. Вроде бы, начали неплохо, но затем замедлились в атаке. У Вегхорста на этом фоне появился хороший шанс, но нам повезло или у нас был хороший вратарь, или, возможно, и то, и другое.

Во втором тайме игра была совершенно иной. Мне понравилось то, как преобразилась моя команда. Голы, которые нам удавалось забивать, были прекрасными. Отмечу результативный удар Левандовски. Очень рад, что ему удалось забить вновь. Это был прекрасный мяч, а сам Лева провел отличную игру.

Достаточно сложно забить столько мячей против настолько компактной обороны, какая была у Вольфсбурга. У нас было преимущество в контроле мяча и прессинге при потерях, что и стало ключевым в вопросе определения победителя.

Могу выделить гол Дайота Упамекано. Очень хорошо, что ему удалось забить. Мы знаем, насколько важно иметь забивных защитников в ситуации, когда соперник сидит очень глубоко в обороне. Сегодня он был заряжен на игру, да и в целом проводит хороший сезон, за исключением нескольких игр. Не стоит забывать, что он еще молод.

Что касается нашей зимней трансферной кампании, то я доволен тем набором футболистов, который уже есть у меня в наличии. Я не фанат раздутых команд, потому что в таком случае вам приходится принимать важное решение каждый матч. Это мне не по душе. Впрочем, я бы не отказался отправить некоторых игроков в аренду для того, чтобы они имели больше игровой практики.

После матча я поблагодарил команду за прекрасную игру и за наши первые шесть месяцев, проведенные вместе. С нетерпением жду отпуска и второй половины сезона. Мы должны убедиться в том, что подойдем к весне в идеальном состоянии, что и станет решающим фактором для успехов", — заключил немецкий специалист.

Возобновиться сезон для мюнхенской Баварии домашним матчем против менхенгладбахской Боруссии уже 9 января 2022 года.