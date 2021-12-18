Германия

Канадец прокомментировал выступления своего одноклубника.

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис поделился своим мнением о нападающем Роберте Левандовски после победы над Вольфсбургом (4:0).

"Он – лучший нападающий в мире на данный момент. Он показывает свой лучший уровень. Невероятно, что у нас в команде есть такой игрок, который забивает все голы.

Хотим, чтобы он продолжал в том же духе и в следующем году. Уверен, что так и будет", – рассказал Дэвис в комментарии официальному сайту Бундеслиги.

В текущем сезоне Бундеслиги польский форвард провел 17 матчей в составе Баварии, забив 19 голов.

Ранее сообщалось, что Левандовски побил рекорд по голам за календарный год в Бундеслиге.