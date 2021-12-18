Канадец прокомментировал выступления своего одноклубника.
Альфонсо Дэвис и Роберт Левандовски, Getty Images
18 декабря 2021, 11:38
Защитник Баварии Альфонсо Дэвис поделился своим мнением о нападающем Роберте Левандовски после победы над Вольфсбургом (4:0).
"Он – лучший нападающий в мире на данный момент. Он показывает свой лучший уровень. Невероятно, что у нас в команде есть такой игрок, который забивает все голы.
Хотим, чтобы он продолжал в том же духе и в следующем году. Уверен, что так и будет", – рассказал Дэвис в комментарии официальному сайту Бундеслиги.
В текущем сезоне Бундеслиги польский форвард провел 17 матчей в составе Баварии, забив 19 голов.
Ранее сообщалось, что Левандовски побил рекорд по голам за календарный год в Бундеслиге.