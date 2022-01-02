Германия

Немецкий хавбек объявил решение остаться в клубе.

Полузащитник Баварии Леон Горецка поделился своим мнением о важности финансовых условий при подписании нового контракта.

"Есть более важные вещи, чем деньги. Когда считают, что при переговорах игрок пытается выбить максимальную зарплату, то часто ошибаются. Деньги не самое главное при подписании нового соглашения.

Для меня очень важно идентифицировать себя с клубом и командой. За последние два года Бавария отпраздновала много успехов, потому что здесь было создано нечто особое. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы в команде были твои друзья, а не просто коллеги. Это не купишь ни за какие деньги в мире", – рассказал Горецка в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, в сентябре Горецка подписал новый контракт с Баварией до июня 2026 года.