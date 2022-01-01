Германия

Футболисты мюнхенцев сдали положительные тесты.

Бавария вернется к тренировочным занятиям на день позже, чем было запланировано, из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт клуба, положительные тесты сдали четыре футболиста — Мануэль Нойер Кингсли Коман, Корентен Толиссо и Омар Ричардс.

Также заболел коронавирусом один из членов тренерского штаба Юлиана Нагельсманна — Дино Толпмеллер.

Все заболевшие, как и положено в подобных ситуациях, отправились на самоизоляцию.

Напомним, что ранее два игрока Боруссии М сдали положительные тесты на коронавирус.