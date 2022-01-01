Футболисты мюнхенцев сдали положительные тесты.
Мануэль Нойер, getty images
01 января 2022, 19:51
Бавария вернется к тренировочным занятиям на день позже, чем было запланировано, из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт клуба, положительные тесты сдали четыре футболиста — Мануэль Нойер Кингсли Коман, Корентен Толиссо и Омар Ричардс.
Также заболел коронавирусом один из членов тренерского штаба Юлиана Нагельсманна — Дино Толпмеллер.
Все заболевшие, как и положено в подобных ситуациях, отправились на самоизоляцию.
Напомним, что ранее два игрока Боруссии М сдали положительные тесты на коронавирус.