За почти уже минувший 2021 год польский форвард забил 69 голов.
Роберт Левандовски, Getty Images
31 декабря 2021, 13:50
Бавария на своем официальном YouTube-канале представила документальный фильм о своем лидере — нападающем Роберте Левандовски.
Ролик, который длится 40 минут, показывает болельщикам все голы Левандовски в 2021 году, а их было 69, а также неопубликованные ранее видеозаписи с тренировочного процесса и поединков.
Ранее сообщалось, что Левандовски признан спортсменом года по версии AIPS, а также личностью года по версии Kicker.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.