Германия

За почти уже минувший 2021 год польский форвард забил 69 голов.

Бавария на своем официальном YouTube-канале представила документальный фильм о своем лидере — нападающем Роберте Левандовски.

Ролик, который длится 40 минут, показывает болельщикам все голы Левандовски в 2021 году, а их было 69, а также неопубликованные ранее видеозаписи с тренировочного процесса и поединков.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан спортсменом года по версии AIPS, а также личностью года по версии Kicker.

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