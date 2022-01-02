Германия

Новый клуб для 24-летнего форварда "блаугранас" ищут агенты.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может сменить клубную прописку и продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, услуги 24-летнего форварда были предложены мюнхенской Баварии.

Руководство немецкого клуба рассматривает предложение, но им не нравится поведение Усмана, который уже выступал в Германии за дортмундскую Боруссию с 2016 по 2017 года.

Действующий контракт Дембеле рассчитан до лета 2022 года, но недавно появилась информация о том, что переговоры между клубом и игроком зашли в тупик после немыслимых требований футболиста.

В текущем сезоне Дембеле провел восемь поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.