Германия

Якуб Каминьски сменил чемпионат Польши на немецкую Бундеслигу.

Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Леха Якубом Каминьски.

Соглашение между 19-летним поляком и немецким клубом рассчитано на пять лет. Футболист присоединиться к "волкам" после окончания нынешнего сезона.

В текущем сезоне Каминьски провел 19 поединков, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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