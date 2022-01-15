Норвежский нападающий записал на свой счет очередное достижение.
Эрлинг Холанд, getty images
15 января 2022, 00:21
Боруссия Д в рамках поединка девятнадцатого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Фрайбург и добилась победы со счетом 5:1.
Нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд оформил дубль, а один из его голов стал 2000 для Боруссии Д на своем поле в Бундеслиге, сообщает Opta.
Отметим, что норвежский форвард провел за дортмундцев 77 поединков, в которых отметился 78 забитыми голами.
Напомним, что Эрлинг Холанд — главная цель Манчестер Сити на летнее трансферное окно.