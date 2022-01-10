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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Защитник Владислав Дубинчак во второй половине сезона будет выступать в составе киевского Динамо, что подтвердил его агент.

Це неймовірно! (с)

Барселона готова обменять Усмана Дембеле на Антони Мартиаля.

Интересно, Супряга согласился бы поиграть за Барсу?

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал расставание с многолетним лидером команды Марлосом: "Хотели продлить контракт с Марлосом, но он решил уехать на родину".

Видимо, кое-кто забыл, что Марлос...

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свой переход в Эвертон из киевского Динамо: "Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и зарыдал. Минут 30 плакал".

По информации Cuatro, Эрлинг Холанд не хочет переходить в Реал в случае покупки клубом Килиана Мбаппе.

Походу из форвардов не только Холанд по этой причине не переходит в Динамо...

Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в сборную 2021 года по версии L'Equipe.

Интересно, что же это была за подозрительная личность?

Манчестер Сити определился с кандидатами на пост преемника Хосепа Гвардиолы. В шорт-лист "горожан" вошли Микель Артета из Арсенала и Патрик Виейра из Кристал Пэлас.

Странно, как Артета еще не полысел вслед за многими болельщиками Арсенала.

Андрей Шевченко в списке кандидатов на пост главного тренера Польши.

На прошлой неделе Лунин провел свой первый матч за Реал в текущем сезоне. Его команда обыграла Алькояно и прошла в 1/8 финала Кубка Испании (3:1).

А если серьезно, то желаем Лунину, чтобы все шутки остались лишь шутками, а он чаще появлялся в составе Реала.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике в своем Twitter-аккаунте обнародовал свою заработную плату. Как сообщил футболист, сумма в 2,3 миллиона евро — это 50 процентов выплаты от клуба за 2021 год.

Теперь мы просто обязаны увидеть скриншот банковского счета Шакиры.

Тоттенхэм хочет подписать Адаму Траоре и переквалифицировать его в защитника.

Арсенал вылетел из Кубка Англии, потерпев минимальное поражение в матче с Ноттингем Форест.

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