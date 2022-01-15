Германия

Гендир дортмундского клуба прокомментировал реплику футболиста.

Дортмундская Боруссия в рамках 19-го немецкой Бундеслиги на своем поле разгромила Фрайбург (5:1), а ее нападающий Эрлинг Холанд отличился очередными двумя забитыми мячами.

Боруссия Д — Фрайбург 5:1 Видео голов и обзор матча

Однако, после финального свистка в отчетном поединке футбольная общественность больше говорила о реплике норвежского форварда, который обвинил клуб в давлении на него из-за возможного ухода, чем о самом противостоянии.

Реагировать на высказывания наиболее дорогого игрока состава "шмелей" пришлось на самом высоком уровне в клубной иерархии, поэтому генеральный директор Боруссии Дортмунд Ханц-Йоахим Вацке выступил со следующим сообщением:

"Эрлинг еще достаточно молод, поэтому может быть спонтанным в своих высказываниях. Не вижу в этом ничего такого, но со своей стороны могу заявить, что никаких проблем и разногласий между ним и клубом не существует.

Однако, Эрлинг также должен понять и наше положение. Мы не можем ждать его решения об уходе из команды до конца мая", — заявил немецкий функционер.

Отметим, что в текущем сезоне на счету 21-летнего норвежца 21 гол и шесть голевых передач в 18 сыгранных матчах.