Форвард может попробовать свои силы в Англии.
томас мюллер, getty images
28 января 2022, 01:07
Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Германии Томас Мюллер может перебраться в чемпионат Англии.
В услугах форварда заинтересован разбогатевший Ньюкасл, сообщает Кристиан Фальк. Кроме того, составить конкуренцию "сорокам" может Эвертон.
Отметим, что Мюллер является воспитанником Баварии, ни разу не покидав свой клуб даже в аренду (кроме Баварии II).
Контракт немца с Баварией рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Мюллер готов продлить контракт с Баварией.