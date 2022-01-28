Германия

Форвард может попробовать свои силы в Англии.

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Германии Томас Мюллер может перебраться в чемпионат Англии.

В услугах форварда заинтересован разбогатевший Ньюкасл, сообщает Кристиан Фальк. Кроме того, составить конкуренцию "сорокам" может Эвертон.

Отметим, что Мюллер является воспитанником Баварии, ни разу не покидав свой клуб даже в аренду (кроме Баварии II).

Контракт немца с Баварией рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Мюллер готов продлить контракт с Баварией.