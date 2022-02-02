Вашему вниманию подборка лучших забитых мячей за последний месяц.
Лукас Аларио, Getty Images
02 февраля 2022, 23:40
Официальный YouTube-канала Бундеслиги представил подборку лучших голов чемпионата Германии по итогам января.
На голосование, которое проходит в виде комментариев под видео с хэштегом автора забитого гола, было выдвинуто 10 лучших результативных ударов.
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