Германия

Вашему вниманию подборка лучших забитых мячей за последний месяц.

Официальный YouTube-канала Бундеслиги представил подборку лучших голов чемпионата Германии по итогам января.

На голосование, которое проходит в виде комментариев под видео с хэштегом автора забитого гола, было выдвинуто 10 лучших результативных ударов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.