Германия

Польский нападающий хочет покинуть Баварию.

Роберт Левандовски хочет попробовать себя в другом клубе и готов сменить команду уже в скором времени.

Как сообщает издание As, польский нападающий определился с будущим клубом — он хочет перейти в мадридский Реал.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 29 поединков в футболке мюнхенцев, забив 35 голов и совершив 3 ассиста.

Отметим, что текущий контракт польского нападающего с Баварией рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что Бавария собирается продать Роберта Левандовски, если он откажется продлевать контракт.