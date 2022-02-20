Германия

Украинский форвард отметился своим первым голом в Германии.

Ганза в поединке 23 тура немецкой Второй Бундеслиги расписала мировую с Дармштадтом.

Матч закончился со счетом 1:1. Счет в матче был открыт на 24 минуте, когда в составе хозяев результативным ударом отметился Тобиас Кемпе.

На 63 минуте на поле появился украинский нападающий Даниил Сикан, для которого это было третье появление в составе немецкого клуба.

Спустя две минуты Сикан воспользовался передачей Нико Нейхардта и сравнял цифры на табло, забив дебютный мяч в составе своей новой команды.

После 23 туров Ганза занимает 15 место в турнирной таблице Второй Бундеслиги, набрав 25 очков. У Дармштадта 41 балл и третья строчка.

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