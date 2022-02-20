Немецкий голкипер рассказал о ходе восстановления после операции.
МАНУЭЛЬ НОЙЕР, ФК БАВАРИЯ
20 февраля 2022, 16:59
Вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал свое восстановление после операции.
"У меня все отлично! Восстановление идет по плану — наблюдается хороший прогресс", — написал Нойер на своей странице в Instagram.
Напомним, 35-летний голкипер перенес операцию на правом колене в начале февраля. По предварительным прогнозам, он должен был пропустить от трех до шести недель.
В нынешнем сезоне Нойер провел 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.
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