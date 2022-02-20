Германия

Чешский форвард является одним из лучших бомбардиров немецкого чемпионата.

Нападающий леверкузенского Байера Патрик Шик не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает пресс-служба "аптекарей" в своем твиттере.

26-летний чех получил повреждение в поединке 23 тура Бундеслиги против Майнца (2:3), в котором отметился голом.

По итогам медицинского обследования, у футболиста выявлено повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит несколько недель.

В нынешнем сезоне Шик 24 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 3 ассиста. С 20 голами он является вторым лучшим бомбардиром в Бундеслиге после Роберта Левандовски — 28 забитых мячей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.