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Определились финалисты в борьбе за награду за лучший гол.

ФИФА огласила имена трех футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша за лучший гол по итогам 2021 года.

На эту награду претендуют полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела с голом рабоной в ворота Арсенала, нападающий сборной Чехии Патрик Шип, поразивший ворота Шотландии практически с центра поля, а также нападающий Порту Мехди Тареми, забивший Челси эффектный ударом через себя.

🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees!



👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 4, 2022

Церемония вручения премии Пушкаша состоится в швейцарском Цюрихе 17 января.