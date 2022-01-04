Определились финалисты в борьбе за награду за лучший гол.
Эрик Ламела забивает в ворота Арсенала, Getty Images
04 января 2022, 18:03
ФИФА огласила имена трех футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша за лучший гол по итогам 2021 года.
На эту награду претендуют полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела с голом рабоной в ворота Арсенала, нападающий сборной Чехии Патрик Шип, поразивший ворота Шотландии практически с центра поля, а также нападающий Порту Мехди Тареми, забивший Челси эффектный ударом через себя.
Церемония вручения премии Пушкаша состоится в швейцарском Цюрихе 17 января.