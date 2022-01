ФИФА огласила имена трех футболистов, которые претендуют на премию Пушкаша за лучший гол по итогам 2021 года.

На эту награду претендуют полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела с голом рабоной в ворота Арсенала, нападающий сборной Чехии Патрик Шип, поразивший ворота Шотландии практически с центра поля, а также нападающий Порту Мехди Тареми, забивший Челси эффектный ударом через себя.

🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees!



👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest