Германия

До вашої уваги шедеври у виконанні легенд клуба з Мюнхена.

За славну історію команди гравці Баварії забили безліч м'ячив, багато з яких смиливо можна назвати шедеврами світового футболу.

До переліку найкращіх голів Баварії, починаючи з 1990 року, увійшли витвори футбольного мистецтва, авторами яких стали такі легенди Баварії минулого, як Лотар Маттеус, Жан-П'єр Папен та Рой Макай.

Знайшлося у переліку місце тим, хто ще не так давно захищав кольори Баварії, а зараз грає у інших командах, як Франк Рібері та Тьяго Алькантара, та зіркам сьогодення — Роберту Левандовскі та Йозуа Кімміху.

Навіть неординарний та колоритний Карстен Янкер з 90-х отримав своє місце у історії.

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