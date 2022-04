Бідна Мейкайла Мур. Центральний захисник Ліверпуля заслужила собі місце в історії футболу. Представляючи Нову Зеландію в грі SheBelieves Cup проти США, Мур зуміла зробити хет-трик з автоголів протягом 35 хвилин, а потім була замінена по перерві.

Ще гірше те, що технічно це був "ідеальний" хет-трик — правою ногою, головою та лівою ногою.

На цій хвилі Football.ua представляє добірку найкраcивіших автоголів в історії футболу.

15. Тоні Попович (Портсмут проти Крістал Пелас, 2004).

Взяття власних воріт Поповичем у поєдинку проти Портсмута — одне з найестетичніших у цьому списку. Центральний захисник Крістал Пелас чудовим ударом п'ятою після навісу спрямував м'яч під дальню стійку та влучив у сітку. Джуліан Спероні не встиг відреагувати...

14. Лорен (Манчестер Сіті – Арсенал, 2003)

Якби ви хотіли показати будь-якому центральному форварду як потрібно реалізовувати вихід віч-на-віч, це саме той випадок. Але, на жаль, це автогол. Камерунець Лорен першим дотиком відправив м'яч у сітку, коли позаду нього був Тревор Сінклер.

13. Лі Діксон (Арсенал — Ковентрі, 1991)

Ніякої небезпеки не було. Захисник Арсеналу Лі Діксон зробив кілька дотиків до м'яча і оцінив свої можливості. На жаль для "канонірів", його остаточне рішення було невдалим: Діксон ненавмисно перекинув м’яч через голову голкіпера Девіда Сімена і влучив у сітку.

12. Джімі Траоре (Бернлі проти Ліверпуля, 2005)

"Не звинувачуйте в цьому Біскана, не звинувачуйте Хаманна, не звинувачуйте Фінана, звинувачуйте Траоре. Він просто не може, він просто не може, він просто не може контролювати свої ноги...".

Так співали вболівальники Ліверпуля під мелодію Blame It On The Boogie після автоголу Джімі проти Бернлі, який по суті вибив "червоних" з третього раунду Кубка Англії в 2005 році.

11. Ассаф Мендес (Маккабі Хайфа – Динамо Київ)

Зважаючи на вирішальну роль, яку відіграють стихії, досить несправедливо називати це автоголом. У тренувальному матчі проти київського Динамо голкіпер Маккабі з Хайфи Мендес був лише заручником обставин.

10. Джеймі Поллок (Манчестер Сіті проти КПР, 1998)



Автогол Поллока є, мабуть, найвідомішим автоголом в історії англійського футболу, і на те теж є вагомі причини. Захисник продемонстрував чудову техніку, перекинувши суперника і скинувши м'яч головой своєму голкіперу. Але траєкторію він не прорахував. Найгірше те, що цей гол по суті забезпечив виліт Сіті до Ліги 1, водночас залишивши КПР у Чемпіоншипі.

9. Мохаммад Шатнаві (Аль-Вехдат проти Аль-Фейсалі, 2015)

Що саме хотів доказати голкіпер Аль-Фейсалі Мохаммад Шатнаві — невідомо. Поруч з м'ячем був партнер і ситуація зовсім не змушувала вибивати його ногою. Але Шатнаві прийняв саме таке рішення і опинився у нашій добірці.