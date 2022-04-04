Чтиво

Football.ua представляє добірку найкращих автоголів.

Бідна Мейкайла Мур. Центральний захисник Ліверпуля заслужила собі місце в історії футболу. Представляючи Нову Зеландію в грі SheBelieves Cup проти США, Мур зуміла зробити хет-трик з автоголів протягом 35 хвилин, а потім була замінена по перерві.

Ще гірше те, що технічно це був "ідеальний" хет-трик — правою ногою, головою та лівою ногою. На цій хвилі Football.ua представляє добірку найкраcивіших автоголів в історії футболу. 15. Тоні Попович (Портсмут проти Крістал Пелас, 2004). Взяття власних воріт Поповичем у поєдинку проти Портсмута — одне з найестетичніших у цьому списку. Центральний захисник Крістал Пелас чудовим ударом п'ятою після навісу спрямував м'яч під дальню стійку та влучив у сітку. Джуліан Спероні не встиг відреагувати... 14. Лорен (Манчестер Сіті – Арсенал, 2003) Якби ви хотіли показати будь-якому центральному форварду як потрібно реалізовувати вихід віч-на-віч, це саме той випадок. Але, на жаль, це автогол. Камерунець Лорен першим дотиком відправив м'яч у сітку, коли позаду нього був Тревор Сінклер. 13. Лі Діксон (Арсенал — Ковентрі, 1991) Ніякої небезпеки не було. Захисник Арсеналу Лі Діксон зробив кілька дотиків до м'яча і оцінив свої можливості. На жаль для "канонірів", його остаточне рішення було невдалим: Діксон ненавмисно перекинув м’яч через голову голкіпера Девіда Сімена і влучив у сітку. 12. Джімі Траоре (Бернлі проти Ліверпуля, 2005) "Не звинувачуйте в цьому Біскана, не звинувачуйте Хаманна, не звинувачуйте Фінана, звинувачуйте Траоре. Він просто не може, він просто не може, він просто не може контролювати свої ноги...". Так співали вболівальники Ліверпуля під мелодію Blame It On The Boogie після автоголу Джімі проти Бернлі, який по суті вибив "червоних" з третього раунду Кубка Англії в 2005 році. 11. Ассаф Мендес (Маккабі Хайфа – Динамо Київ) Зважаючи на вирішальну роль, яку відіграють стихії, досить несправедливо називати це автоголом. У тренувальному матчі проти київського Динамо голкіпер Маккабі з Хайфи Мендес був лише заручником обставин. 10. Джеймі Поллок (Манчестер Сіті проти КПР, 1998)

Автогол Поллока є, мабуть, найвідомішим автоголом в історії англійського футболу, і на те теж є вагомі причини. Захисник продемонстрував чудову техніку, перекинувши суперника і скинувши м'яч головой своєму голкіперу. Але траєкторію він не прорахував. Найгірше те, що цей гол по суті забезпечив виліт Сіті до Ліги 1, водночас залишивши КПР у Чемпіоншипі. 9. Мохаммад Шатнаві (Аль-Вехдат проти Аль-Фейсалі, 2015) Що саме хотів доказати голкіпер Аль-Фейсалі Мохаммад Шатнаві — невідомо. Поруч з м'ячем був партнер і ситуація зовсім не змушувала вибивати його ногою. Але Шатнаві прийняв саме таке рішення і опинився у нашій добірці.

8. Сантьяго Верджіні (Саутгемптон проти Сандерленда, 2014)

Верджині не зумів закріпитись у європейському футболі, але запам'ятався своїм автоголом у поєдинку АПЛ між Сандерлендом та Саутгемптоном. Поєдинок закінчився із рахунком 8:0, а дія аргентинця підкреслила безпорадність "котів" у тій грі.

7. Френк Кедру (Ланс проти Бастії, 2001)

Якби Кедру 100 разів на тренуванні намагався повторити свій удар у поєдинку проти Бастії, навряд чи йому це вдалося. А ось у грі чемпіонату Франції футболіст спокійно переправив м'яч у свої ворота сильним пострілом. У воротаря були шанси врятувати ворота, але не пощастило.

6. Вейн Хетсвелл (Форест Грін проти Моркамба, 2001)

Навіть оператора надурили. Здавалося, Хетсвелл тримав ситуацію під контролем, незважаючи на те, що м'яч був поруч із лінією воріт Форест Грін. Центральний хав, замість того, щоб спокійно вибити його за бокову, вбив його у верхній кут. Зверніть увагу на прохання воротаря Стіва Перріна про спокій і подальшу болючу реакцію, що робить автогол ще кращим.

5. Мікаель Рош (Наді проти Тефани, 2016)

Безглуздий автогол. Так і не скажеш, через погане поле він відбувся, чи у голкіпера просто був поганий день. Але так зрізати м'яч у власні ворота потрібно ще постаратися. Тим не менш, його команда Тефана виграла з рахунком 6-1, так що ніхто сильно кіпера не сварив.

4. Ефіопський воротар Анон (Фасіл Кенема проти Велвало Адіграта, 2018)

Як би ми не намагалися, не змогли знайти ім’я цього бідолашного хлопця — ми припускаємо, що він і сам не проти, щоб усе залишилось анонімно. Прем’єр-ліга Ефіопії. Поєдинок між Фасілом Кенемою та Велвало Адігратом, який завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Господь знає лише те, що відбувалося в голові голкіпера гостей, коли він намагався віддати м’яч до крайнього захисника, але закинув його у власні ворота. Ще хотів надурити арбітра, але лайнсмен все бачив:)

Ймовірно, Гюльфо ніколи не уявляв, що здобуде всесвітню популярність граючи у шостій лізі Швейцарії. Півзахисник забив цей приголомшливий автогол в півфінальному матчі Кубка Водуаз, а його команда поступилась (1:2). Дуже красивий автогол!

2. Кріс Брасс (Дарлінгтон проти Бері, 2006)



Немає нічого гіршого у футболі, ніж забити автогол, за винятком того, що забити автогол, вдаривши м’яч собі в обличчя і розбивши при цьому ніс. Бідний Кріс Брасс під час поєдинку Бері з Дарлінгтоном у 2006 році став антигероєм гри та завдав собі шкоди.

1. Фестус Бейсе (Гонконг проти Сунь Хей, 2011)

Навіть після кількох переглядів важко зрозуміти наміри Бейсе. Навіс Джека Сілі з Гонконгу був невдалим і навряд чи знайшов товариша по команді, але Бейсе чітко розрахував, що простого виносу м'яча буде недостатньо. Натомість центральний захисник Сунь Хея вибрав надзвичайний удар скорпіона і міг лише з розпачом спостерігати, як м'яч летить у дальній кут.

За метеріалами Fourfourtwo