В 29-му турі Англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Юнайтед здолав на своєму полі Тоттенгем завдяки хет-трику Роналду.

Гол португальця у ворота Льоріса з дальної дистанції визнано найкращим голом ліги в березні.

An absolute thunderbolt ⚡️



Cristiano Ronaldo's long-range strike against Spurs is your @budfootball Goal of the Month for March #PLAwards | @Cristiano pic.twitter.com/8GX5IEJ5o1