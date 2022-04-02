Український вінгер удостоєний почесної нагороди.
Андрій Ярмоленко, getty images
02 апреля 2022, 22:56
Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Астон Вілли у рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.
Як повідомляє лондонський клуб, точний удар українця після розкішного прийому було визнано найкращим голом "молотобійців" у березні.
Нападник Вест Гема та національної збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чому напередодні повномасштабної війни з Російської Федерацією відправив свою сім'ю до Києва.