Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Астон Вілли у рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Як повідомляє лондонський клуб, точний удар українця після розкішного прийому було визнано найкращим голом "молотобійців" у березні.

Нападник Вест Гема та національної збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чому напередодні повномасштабної війни з Російської Федерацією відправив свою сім'ю до Києва.