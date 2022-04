Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти Астон Вілли у рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Як повідомляє лондонський клуб, точний удар українця після розкішного прийому було визнано найкращим голом "молотобійців" у березні.

There could only be one winner…



March’s @SkyeCloudLTD Goal of the Month goes to @Yarmolenko_7! 👏 pic.twitter.com/AMcAw5JXcF