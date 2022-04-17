Германия

Клуб з Берліну відчайдушно чіпляється за Першу бундеслігу.

Керівництво Герти за будь-яку ціну намагається привернути увагу мешканців Берліну до двох останніх матчів регулярного сезону вдома — повідомляє Sky Sport DE.

Всім власникам абонементів на сезон та офіційним членам клубу видають безкоштовні квитки, які вони мають розповсюджити серед “цивільного” населення.

За чотири тури до кінця чемпіонату Німеччини Герта має зіграти двічі вдома на Олімпіаштадіоні проти Штутгарта (24 квітня) та Майнца (7 травня).

Наразі Герта займає 15 місце та має зберегти свою позицію, щоб не грати у плей-офф (випереджає Штутгарт на 1 очко), а щоб не виліти напряму, повинна залишити позаду себе дві команди (на чей час це Армінія, -3, та Гройтер Фюрт, -13).