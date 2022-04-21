Германия

Форвард може продовжити свої виступи у Німеччині.

Український нападник Ганзі Данило Сікан може залишитись у німецькому клубі після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, керівництво клубу має намір продовжити орендну угоду із 21-річним форвардом і процес переговорів уже стартував.

Нагадаємо, Сікан перебрався до Ганзи у січні цього року на правах оренди із Шахтаря. На його рахунку десять поєдинків, у яких він забив один гол та віддав один асист.

Нині Ганза посідає 12 місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.